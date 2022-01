Rientro a scuola in sicurezza, il 6 gennaio nelle Marche tamponi gratuiti per studenti con sintomi o contatto diretto (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Regione Marche organizza una giornata di tamponi gratuiti per gli studenti delle scuole primaria e secondaria di primo grado. Il 6 gennaio, in vista del Rientro a scuola dopo le Festività, la Regione ha predisposto dei punti tamponi sul territorio regionale rivolti agli studenti della scuola scuole primaria e secondaria di primo grado che abbiano dei sintomi o che abbiano avuto un contatto diretto o sospetto positivo, che potranno recarsi direttamente e senza bisogno di prenotazione per effettuare lo screening. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Regioneorganizza una giornata diper glidelle scuole primaria e secondaria di primo grado. Il 6, in vista deldopo le Festività, la Regione ha predisposto dei puntisul territorio regionale rivolti aglidellascuole primaria e secondaria di primo grado che abbiano deio che abbiano avuto uno sospetto positivo, che potranno recarsi direttamente e senza bisogno di prenotazione per effettuare lo screening. L'articolo .

Advertising

petergomezblog : Rientro a scuola, mini-vertice con Draghi poi Bianchi vede i sindacati: “Nessun rinvio”. Cgil e Uil: “Silenzio sull… - petergomezblog : Scuola, l’odissea (e la frustrazione) dei referenti Covid: “Anche 3 giorni di attesa dopo una segnalazione. Screeni… - marcodimaio : Bene che il governo non abbia indietreggiato sul rientro a scuola dei nostri ragazzi. Serve però il sostegno della… - ultimenews24 : 'Il rientro' a scuola 'in dad avrebbe senso solo se si utilizzasse l'intervallo di tempo precedente al ritorno in p… - ProDocente : Scuola, così sarà il rientro: alle superiori regole diverse per la Dad tra vaccinati e non -