Ricerca di Filiera, 4,48 milioni dal Mur: pubblicati i primi 4 bandi del Pnrr (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ammontano a 4,48 miliardi di euro le risorse complessive che il ministero dell'Università e della Ricerca ha stanziato con la pubblicazione dei primi bandi per l'attuazione della parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dedicata alla Ricerca di Filiera. Il primo bando è da 1,6 miliardi di euro per la presentazione di proposte per la creazione di 5 Centri nazionali dedicati alla Ricerca di frontiera relativa ad ambiti tecnologici intorno a una serie di tematiche: Simulazioni, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni; Tecnologie dell'Agricoltura (Agritech); Sviluppo di terapia genica e farmacia con tecnologia a RNA; Mobilità sostenibile; Bio-diversità. I Centri nazionali – che dovranno essere organizzati con una struttura di governo di tipo Hub & Spoke, con l'H che ...

