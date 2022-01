Revenge porn, denunciato 20enne a Palermo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) commenta Un 20enne è stato denunciato, a Palermo, per estorsione e tentata diffusione illecita di immagini dal contenuto sessualmente esplicito. Finita una relazione con una coetanea, ha minacciato di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 gennaio 2022) commenta Unè stato, a, per estorsione e tentata diffusione illecita di immagini dal contenuto sessualmente esplicito. Finita una relazione con una coetanea, ha minacciato di ...

In crescita i casi di sfruttamento sessuale dei minori e di adescamento online Considerevole anche l'aumento dei fenomeni di sextortion aumentati del 54% rispetto al 2020 e revenge porn con un incremento del 78%; gli agenti hanno trattato oltre 500 casi denunciando oltre 1.400 ...

I dati 2021 della Polizia postale Poliziamoderna.it Cybersicurezza, oltre 5 mila attacchi nel 2021 Cybersicurezza: aumento dei fenomeni di sextortion (+54% rispetto al 2020) e revenge porn (+78% rispetto al 2020) ...

