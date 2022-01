Repubblica: il Napoli apre alla cessione immediata di Insigne al Toronto a 10 milioni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Secondo quanto scrive Repubblica, dopo la firma di Insigne, avvenuta ieri in un albergo della Capitale, il Napoli ha aperto alla sua cessione immediata al Toronto per 10 milioni. Si accontenterebbe di questa cifra per monitorare un addio che ormai è definito. “Ora la palla passa al Napoli. Che, nelle ultime ore, dopo aver capito di aver perso il calciatore, ha aperto a una cessione immediata del suo capitano. Anche a una cifra non proprio insormontabile: 10 milioni di euro, a sei mesi dalla scadenza del contratto, basterebbero eccome. L’unica strada per monetizzare un addio ormai deciso da mesi: quasi inevitabile, visto che l’offerta del club era ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Secondo quanto scrive, dopo la firma di, avvenuta ieri in un albergo della Capitale, ilha apertosuaalper 10. Si accontenterebbe di questa cifra per monitorare un addio che ormai è definito. “Ora la ppassa al. Che, nelle ultime ore, dopo aver capito di aver perso il calciatore, ha aperto a unadel suo capitano. Anche a una cifra non proprio insormontabile: 10di euro, a sei mesi dscadenza del contratto, basterebbero eccome. L’unica strada per monetizzare un addio ormai deciso da mesi: quasi inevitabile, visto che l’offerta del club era ...

