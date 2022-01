Remuzzi | Scuole aperte | ma fate immunizzare i bambini Il vaccino è più sicuro dell' aspirina

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) di Antonello Sette Professor, ieri record di decessi da aprile, contagi e ricoveri in crescita, nonostante il 90 per cento di vaccinati. La gente è sconcertata. Le chiedo di fare chiarezza. ...

Advertising

globalistIT : La nostra intervista al farmacologo -

Ultime Notizie dalla rete : Remuzzi Scuole

Globalist.it

di Antonello Sette Professor, ieri record di decessi da aprile, contagi e ricoveri in crescita, nonostante il 90 per ... Lei è favorevole all'obbligo del green pass nellee nei luoghi di ...Alleelementari si passa al livello 3 del protocollo, con mascherine anche a ricreazione e ... Anche secondo il Professor Giuseppe, Direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche ...Il direttore dell’Istituto Mario Negri Remuzzi parla del vaccino ai bambini: "La variante omicron sta sostituendo la delta" ...A rischio Marche, Liguria e Veneto. Quarantena, green pass, stato di emergenza, scuole: Covid, calendario misure sino a marzo. Super Green pass obbligatorio. L'incognita resta il 'come' uscire dall'em ...