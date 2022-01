Regno Unito, saranno cancellate tutte le condanne per omosessualità (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le persone dichiarate colpevoli per i crimini previsti dalle leggi oggi abolite possono adesso chiedere che le condanne vengano definitivamente cancellate dalla fedina penale Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Le persone dichiarate colpevoli per i crimini previsti dalle leggi oggi abolite possono adesso chiedere che levengano definitivamentedalla fedina penale

oss_romano : #4gennaio 'Mai una guerra #nucleare' dichiarano Usa, Regno Unito, Francia, Russia e Cina alle @UN. No, nessuno vin… - eziomauro : Coronavirus nel mondo, per la prima volta oltre 200mila casi nel Regno Unito. Johnson: 'Omicron è più leggera'… - SkyTG24 : Covid Uk, record di casi. Johnson: 'La pandemia non è finita, ma non richiudiamo il Paese' - mrighetti1967 : RT @Michele_Arnese: 'Nel Regno Unito si è tornati a scuola ieri e la parola d’ordine è tenere le classi aperte, senza se e senza ma'. (Repu… - FrancoMusiani : RT @Michele_Arnese: 'Nel Regno Unito si è tornati a scuola ieri e la parola d’ordine è tenere le classi aperte, senza se e senza ma'. (Repu… -