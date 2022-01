Regione Lazio: rientro a scuola posticipato al 10 gennaio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato l’ordinanza per la riapertura delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado del Lazio e delle Istituzioni Formative che erogano percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) che riprenderanno in presenza il giorno 10 gennaio 2022. “Era prevista per circa il 20% degli istituti la riapertura venerdì 7 gennaio e grazie a questo provvedimento il rientro a scuola in presenza sarà per tutti lunedì”, spiega l’assessore regionale alla scuola Claudio Di Berardino. “Da venerdì 7 saranno potenziati i servizi di tracciamento per gli studenti che si potranno prenotare sulla piattaforma online” ha scritto su twitter Zingaretti. Nel Lazio a ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il presidente della, Nicola Zingaretti, ha firmato l’ordinanza per la riapertura delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado dele delle Istituzioni Formative che erogano percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) che riprenderanno in presenza il giorno 102022. “Era prevista per circa il 20% degli istituti la riapertura venerdì 7e grazie a questo provvedimento ilin presenza sarà per tutti lunedì”, spiega l’assessore regionale allaClaudio Di Berardino. “Da venerdì 7 saranno potenziati i servizi di tracciamento per gli studenti che si potranno prenotare sulla piattaforma online” ha scritto su twitter Zingaretti. Nela ...

nzingaretti : Nel Lazio a scuola tutti dal 10 gennaio. Da venerdì 7 saranno potenziati i servizi di tracciamento per gli studenti… - NicolaMorra63 : Gli inizi di settembre si sviluppò una feroce polemica fra Comune di Roma e Regione Lazio per l'eccessiva presenza… - RegioneLazio : #COVID19: Nuova Ordinanza della Regione Lazio: modalità di definizione dei casi positivi, modalità di tracciamento… - JohnnyB23362177 : RT @Agenzia_Ansa: Il presidente della Regione Lazio Zingaretti ha firmato l'ordinanza per la riapertura delle scuole di ogni ordine e grado… - olivieripennesi : RT @FilcaRoma: #4gennaio Intervista al Segretario Generale della @FilcaRoma Nicola Capobianco a Buongiorno Regione Lazio per parlare di #si… -