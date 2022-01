"Referti sbagliati". Scoppia la bufera sui tamponi di Roma (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il sistema informatico dei tamponi molecolari della Asl 6 di Roma va in tilt: i pazienti hanno ricevuto sms con positività o negatività al Covid ma i Referti erano di altri utenti. Ecco la rabbia di chi è stato coinvolto Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il sistema informatico deimolecolari della Asl 6 diva in tilt: i pazienti hanno ricevuto sms con positività o negatività al Covid ma ierano di altri utenti. Ecco la rabbia di chi è stato coinvolto

