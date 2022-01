Rebus Quirinale, leader politici in alto mare ma anche incognita covid (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Rischia di slittare il voto a causa dell'alto numero di contagiati. Intanto Tajani (Fi) insiste su Berlusconi, Tajani: 'Può farcela'. Ma no di M5s soprattutto. Nel Pd prende corpo il nome di Giuliano . Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Rischia di slittare il voto a causa dell'numero di contagiati. Intanto Tajani (Fi) insiste su Berlusconi, Tajani: 'Può farcela'. Ma no di M5s soprattutto. Nel Pd prende corpo il nome di Giuliano .

Advertising

infoitinterno : Toscana, il rebus dei grandi elettori per il Quirinale - TIZIANAPOESIA : 1) Consiglio ai sxsx di dare un occhiata all'articolo se vogliono avere voce dovranno confrontarsi con ilcentro alt… - TIZIANAPOESIA : Consiglio ai sxsx di dare un occhiata all'articolo se vogliono avere voce dovranno confrontarsi con ilcentro altrim… - rep_firenze : Toscana, il rebus dei grandi elettori per il Quirinale [aggiornamento delle 19:57] - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | Solo a Montecitorio il 30 dicembre una trentina di deputati risultavano a casa contagiati o in quar… -