Realme GT 2 e GT 2 Pro ufficiali: arriveranno presto anche in Europa (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I Realme GT 2 e GT 2 Pro sono stati lanciati dal produttore nel mercato cinese e sono pronti per essere acquistati. Tra l’altro, è giunta una buona notizia per quanto riguarda anche il mercato europeo: infatti, l’azienda con sede a Shenzhen ha rivelato che la commercializzazione del GT 2 Pro è prevista in Europa. Nel comunicato ufficiale viene spiegato come la Cina e l’Europa rappresentino due mercati principali della nuova strategia marketing ‘go Realme’ nel 2022. L’azienda, grazie a questi due device top di gamma, ha fatto un enorme passo in avanti e proseguirà nel commercializzare nuovi prodotti innovativi e di design in tutto il globo. A questo punto, non ci resta che vedere insieme le caratteristiche tecniche dei due dispositivi. L’estetica rappresenta sicuramente uno dei principali dettagli ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) IGT 2 e GT 2 Pro sono stati lanciati dal produttore nel mercato cinese e sono pronti per essere acquistati. Tra l’altro, è giunta una buona notizia per quanto riguardail mercato europeo: infatti, l’azienda con sede a Shenzhen ha rivelato che la commercializzazione del GT 2 Pro è prevista in. Nel comunicato ufficiale viene spiegato come la Cina e l’rappresentino due mercati principali della nuova strategia marketing ‘go’ nel 2022. L’azienda, grazie a questi due device top di gamma, ha fatto un enorme passo in avanti e proseguirà nel commercializzare nuovi prodotti innovativi e di design in tutto il globo. A questo punto, non ci resta che vedere insieme le caratteristiche tecniche dei due dispositivi. L’estetica rappresenta sicuramente uno dei principali dettagli ...

