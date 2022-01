Real Madrid, possibile offerta per Mbappé (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Real Madrid sarebbe disposto a mettere sul piatto un’offerta a gennaio per Mbappé del Paris Saint Germain Il Real Madrid potrebbe fare un’offerta al Psg per avere sin da subito Mbappè. Il futuro del talento francese sembra essere lontano dalla Francia anche dopo il rifiuto a rinnovare. L’idea dei blancos, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è quella di offrire subito 50 milioni ai francesi. Situazione difficile vista anche la sfida in Champions tra le due squadre a febbraio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilsarebbe disposto a mettere sul piatto un’a gennaio perdel Paris Saint Germain Ilpotrebbe fare un’al Psg per avere sin da subito Mbappè. Il futuro del talento francese sembra essere lontano dalla Francia anche dopo il rifiuto a rinnovare. L’idea dei blancos, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è quella di offrire subito 50 milioni ai francesi. Situazione difficile vista anche la sfida in Champions tra le due squadre a febbraio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

OptaPaolo : 3 - Solo il Real Madrid (2 in 41 match) ha perso meno partite dell'#Inter (3 in 43 gare) nell'anno solare 2021 nei… - manciosessuale1 : @gi0rg100 Sei più forte di me e il Real Madrid non ha contatti con la mafia - Piotr09037235 : @UTDMoh_ Barcelona: Depay Real Madrid: Benzema Liverpool: Robertson Manchester United: ?? Juventus: Chiesa Chelsea:… - FerranFCB_11 : @UTDMoh_ Barcelona: Ferran, Pedri, Ansu Real Madrid: none Liverpool: TAA Manchester United: none Juventus: none Ch… - mufcjxcobv3 : Barcelona: Torres or Fati Real Madrid: Benzema Liverpool: None Manchester United: Pogba Juventus: None Chelsea: Kan… -