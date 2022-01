Raul Cremona | il figlio Giordano famosissimo | ecco di chi si tratta

(Di mercoledì 5 gennaio 2022), celebre comico ed illusionista, ha unche ha seguito la sua strada entrando a far parte del mondo dello spettacolo, coltivando però una passione diversa:chi èè ildel noto: anche lui celebre, ha seguito la strada che porta nel mondo dello spettacolo ma dedicandosi ad una passione diversa da quella del padre e allontanandosi dall’arte della magia. via Instagramfa parte di un duo di disc jockey, insieme al socio Federico Mercuri: Merk & Kremont, così si fanno chiamare, sono attivi da dieci anni nella scena musicale house con i sottogeneri progressive e ...

varesenews : Ridere e stupirsi per “scacciare” il 2021: il Capodanno al Teatro di Varese è con Raul Cremona -

Ultime Notizie dalla rete : Raul Cremona

Amalfi Notizie

Ospiti della serata: Amanda Lear, Cristiano Malgioglio, i Gemelli di Guidonia e. Al termine della puntata verrà eletto il "Campionissimo 2021 di Caduta Libera".Ospiti della serata: Amanda Lear , Cristiano Malgioglio, i Gemelli di Guidonia e. Al termine della puntata verrà eletto il "Campionissimo 2021 di Caduta Libera '. Si prospetta una ...Caduta libera - Campionissimi: le anticipazioni e gli ospiti dell'ultima puntata in onda mercoledì 5 gennaio 2022 alle ore 21,45 ...Questa sera andrà in onda l'ultima puntata di Caduta Libera Campionissimi: ecco come si prepara il campione Nicolò Scalfi.