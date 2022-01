Quirinale | la fitta agenda giudiziaria di Berlusconi a gennaio | gli appuntamenti in tribunale del candidato al Colle

Leggi su open.online

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il suo è il nome al momento più citato, insieme a quello di Mario Draghi, per la successione a Sergio Mattarella a presidente della Repubblica. Ildi bandiera del centrodestra alla corsa al, Silvio, 85 anni, ha unadiin vista della data del 242022, quando cominceranno le votazioni per il nuovo Capo dello Stato. Tutti di natura. A ricostruirli oggi è Repubblica. La prima data in calendario è quella del 19, quando è prevista a Milano l’udienza del processo Ruby ter in cui l’ex premier è accusato insieme ad altre 28 persone per corruzione in atti giudiziari e induzione alla falsa testimonianza. Il 21si vola invece a Bari per ...