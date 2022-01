Quirinale, il toto nomi dei parlamentari bergamaschi: “Berlusconi”, “Draghi”, “Liliana Segre” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si avvicina l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha convocato il parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle 15, per la prima votazione. Il tema del momento è il possibile successore, così abbiamo chiesto ai parlamentari bergamaschi chi preferirebbero salisse al Colle. Il deputato della Lega, Daniele Belotti, risponde: “Utilizzando una metafora calcistica, in prima battuta puntiamo su Silvio Berlusconi come centravanti, ma è ancora presto, siamo in una fase di calciomercato e, come avviene generalmente nel mondo del pallone, all’inizio circolano tanti nomi, ma i colpi più importanti arrivano alla fine”. Rimanendo nella compagine leghista, la ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si avvicina l’elezione del nuovo presidente della Repubblica. Il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, ha convocato il parlamento in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, lunedì 24 gennaio, alle 15, per la prima votazione. Il tema del momento è il possibile successore, così abbiamo chiesto aichi preferirebbero salisse al Colle. Il deputato della Lega, Daniele Belotti, risponde: “Utilizzando una metafora calcistica, in prima battuta puntiamo su Silviocome centravanti, ma è ancora presto, siamo in una fase di calciomercato e, come avviene generalmente nel mondo del pallone, all’inizio circolano tanti, ma i colpi più importanti arrivano alla fine”. Rimanendo nella compagine leghista, la ...

danieledv79 : RT @ilriformista: L’alt al toto-nomi è arrivato da Giuseppe #Conte che cerca di stoppare le fughe in avanti dei grillini sul #Quirinale rib… - ilriformista : L’alt al toto-nomi è arrivato da Giuseppe #Conte che cerca di stoppare le fughe in avanti dei grillini sul… - GinottoG8 : RT @Michele_Arnese: Ma quindi dobbiamo sorbirci altri 20 giorni di toto-Quirinale? - ilriformista : I #bookmakers giocano #Colle scommesse e arrivano le quote per il toto #Quirinale dopo che #Fico ha convocato il… - Blackskorpion4 : RT @Michele_Arnese: Ma quindi dobbiamo sorbirci altri 20 giorni di toto-Quirinale? -