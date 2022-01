Quirinale, anche nel Pd c’è chi tifa Mattarella bis. Verducci: “Lo proporremo a riunione del 13 con Letta” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I ‘Giovani Turchi’ per il Mattarella bis. E forse non sono i soli nel Pd. La componente di Matteo Orfini porterà la proposta alla riunione del 13 gennaio, convocata da Enrico Letta, con Direzione e gruppi parlamentari, spiega il senatore Francesco Verducci all’Adnkronos. Senatore Verducci, esiste un ‘lodo Orfini’ pro Mattarella bis? “Intanto è la posizione della nostra componente. Poi questa cosa verrà portata anche alla riunione del 13 gennaio con Letta. Però, mi pare che nel Pd ci sia sensibilità sul tema”. Una ‘sensibilità’ quanto larga? “La fase è molto fluida ma noi il ragionamento fatto lo porteremo avanti nel Pd. E il ragionamento è questo: noi siamo ancora pienamente dentro le emergenze per cui è stato chiamato Draghi a ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) I ‘Giovani Turchi’ per ilbis. E forse non sono i soli nel Pd. La componente di Matteo Orfini porterà la proposta alladel 13 gennaio, convocata da Enrico, con Direzione e gruppi parlamentari, spiega il senatore Francescoall’Adnkronos. Senatore, esiste un ‘lodo Orfini’ probis? “Intanto è la posizione della nostra componente. Poi questa cosa verrà portataalladel 13 gennaio con. Però, mi pare che nel Pd ci sia sensibilità sul tema”. Una ‘sensibilità’ quanto larga? “La fase è molto fluida ma noi il ragionamento fatto lo porteremo avanti nel Pd. E il ragionamento è questo: noi siamo ancora pienamente dentro le emergenze per cui è stato chiamato Draghi a ...

marcocappato : Per candidare una donna al #Quirinale bisogna fare nome e cognome di UNA donna che davvero si vuole sia eletta Pres… - Quirinale : #Mattarella: Anche nei momenti più bui, non mi sono mai sentito solo e ho cercato di trasmettere un sentimento di f… - Quirinale : #Mattarella: ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con u… - ROBERTADOLFI : RT @Gilda139241481: MOVIMENTO ?? #noQUIRISILVIO Il Peggior Candidato di Sempre ?? Se anche tu non vuoi un pregiudicato al Quirinale, uniscit… - Claudie9223 : RT @Claudie9223: SONO SICURA CHE I COMPAGNUCCI, ANCHE QUESTA VOLTA E SECONDO IL LORO STILE, STIANO PREPARANDO LA GRANDE TRUFFA PER L' ELEZI… -