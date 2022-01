Quattro positivi nel Bologna | il club allerta l’Asl

(Di mercoledì 5 gennaio 2022)giocatorinel. Lo ha reso noto lo stessoemiliano, con una nota. “IlFc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata latà al Covid-19 dei calciatori Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk e Emanuel Vignato. Come da protocollo sono state avvertite le autorità sanitarie L'articolo

Advertising

sportface2016 : +++#Fiorentina, quattro nuovi positivi al #COVID19: un giocatore e tre membri del gruppo squadra+++ - DiMarzio : .@PSG_inside | Tra i quattro positivi al Covid-19 c'è anche #Messi. La nota del club - GiovaAlbanese : ?? Quattro #Under23 della #Juventus sono risultati positivi al Covid-19: Matteo #Anzolin, Fabio #Miretti, Nikola #Sekulov e Matias #Soulé. - bologna_sport : Ora sono otto i positivi al Covid nel #Bologna - imperianews_it : Coronavirus: oltre 2.000 positivi in Liguria, quattro morti nella nostra provincia dove ci sono 381 nuovi casi -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro positivi

Nelle prime settimane, in alcune classi, fino a uno surisultava non processabile . Nelle ... Non perch i test fai - da - te erano risultati. Nell'istituto, dove da inizio anno ci sono ...Al contempo si registranoguarigioni. Sale a 628 il numero di cittadini attualmente. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 64.806: prime dosi: 29.918 (82%); seconde dosi: ...Sos positivi in ospedale (sono 81), avviata la riduzione delle attività ordinarie per lasciare spazio ai degenti Covid ...In Italia la variante Omicron è ormai dominante e gli attualmente positivi al Covid sono abbondantemente oltre il milione (170 mila casi il 4 gennaio). Il nuovo decreto del governo ...