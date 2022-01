Quattro positivi nel Bologna alla vigilia dell’Inter | il club allerta l’Asl

Advertising

sportface2016 : +++#Fiorentina, quattro nuovi positivi al #COVID19: un giocatore e tre membri del gruppo squadra+++ - DiMarzio : .@PSG_inside | Tra i quattro positivi al Covid-19 c'è anche #Messi. La nota del club - GiovaAlbanese : ?? Quattro #Under23 della #Juventus sono risultati positivi al Covid-19: Matteo #Anzolin, Fabio #Miretti, Nikola #Sekulov e Matias #Soulé. - internewsit : Bologna, altri quattro calciatori positivi al Covid-19: il comunicato - - Stefaniaugo77 : RT @CalcioFinanza: Quattro positivi nel Bologna: il club allerta l’Asl. I rossoblu devono affrontare l'Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro positivi

asintomatici - In caso di test positivo, se non si presentano sintomi, le regole dell'... per chi ha ricevuto la dose booster o la seconda dose da non più tardi di 120 giorni (circa...Quasi un centinaio diin serie A e il timore che nei prossimi giorni questo dato possa aumentare. Proprio per ... E giàsono le gare a rischio, compresa Juventus - Napoli . Ed è un ...Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito ai test effettuati è stata rilevata la positività al Covid-19 dei calciatori Gary Medel, ...E già quattro sono le gare a rischio ... Da quest’anno si gioca sempre al di là dei casi positivi in rosa. Una sola eccezione: ci si ferma se l’Asl territoriale dice stop e mette in quarantena ...