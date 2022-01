Quali sono le regole australiane che hanno bloccato il visto di Djokovic (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Entrare in Australia non è mai stato semplice. Questione di visti (lavorativi o turistici) e una serie di documenti da presentare prima della partenza e consegnare all’arrivo in aeroporto. E con la pandemia è stato dato un ulteriore giro di vite sugli ingressi nel Paese. E il vaccino è diventato uno strumento fondamentale. E tutti questi paletti si sono intrecciati agli Australian Open e al numero uno del mondo del tennis. E ora, dopo la storia del certificato di esenzione vaccinale, ecco un nuovo colpo di scena: ma perché Novak Djokovic è stato bloccato in aereo dopo aver raggiunto Melbourne? Perché Djokovic è stato bloccato in aereo? Riannodiamo il filo di una vicenda che, dal punto di vista della mera cronaca degli eventi, abbiamo già raccontato. Il tennista serbo è atterrato, come ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Entrare in Australia non è mai stato semplice. Questione di visti (lavorativi o turistici) e una serie di documenti da presentare prima della partenza e consegnare all’arrivo in aeroporto. E con la pandemia è stato dato un ulteriore giro di vite sugli ingressi nel Paese. E il vaccino è diventato uno strumento fondamentale. E tutti questi paletti siintrecciati agli Australian Open e al numero uno del mondo del tennis. E ora, dopo la storia del certificato di esenzione vaccinale, ecco un nuovo colpo di scena: ma perché Novakè statoin aereo dopo aver raggiunto Melbourne? Perchéè statoin aereo? Riannodiamo il filo di una vicenda che, dal punto di vista della mera cronaca degli eventi, abbiamo già raccontato. Il tennista serbo è atterrato, come ...

Advertising

reportrai3 : Sul @Tg3web @SigfridoRanucci lancia la puntata: come si può prevenire la pandemia del futuro attraverso la digitali… - Radio1Rai : 'I #platformworker sono lavoratori che non possono essere considerati occasionali perché l’80% di loro vive con que… - SabrinaSalerno : Quali sono i vostri buoni propositi per quest’anno ? Io più di uno… - gionniLZ : gioco velocissimo, indovinate quali sono i due calciatori dell’atalanta che ho al fantacalcio - kittesencul : RT @GiacomoRisitano: Chiedo alla mia bolla quando “i rischi sono diventati accettabili”? Soprattutto, quali rischi? -