Puglia, coronavirus: aumentano i ricoveri nei reparti di Pneumologia, Medicina generale e Malattie infettive A rilevarlo è l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Galoppano in maniera impressionante le infezioni da Covid-19 (5.514 i casi registrati oggi) in Puglia e aumenta la pressione sui reparti di Pneumologia, Medicina generale e Malattie infettive degli ospedali. A rilevarlo è il monitoraggio dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La percentuale dei posti letto dai pazienti positivi al coronavirus nella cosiddetta area non critica dei nosocomi pugliesi ha raggiunto il 12 per cento, facendo segnare un +6 per cento rispetto a nove giorni fa. Più contenuta la crescita nelle terapie intensive: l’occupazione è passata dal 5 per cento del 29 dicembre al 7 per cento di ieri. L'articolo ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Galoppano in maniera impressionante le infezioni da Covid-19 (5.514 i casi registrati oggi) ine aumenta la pressione suididegli ospedali. Aè il monitoraggio dell’per i. La percentuale dei posti letto dai pazienti positivi alnella cosiddetta area non critica dei nosocomi pugliesi ha raggiunto il 12 per cento, facendo segnare un +6 per cento rispetto a nove giorni fa. Più contenuta la crescita nelle terapie intensive: l’occupazione è passata dal 5 per cento del 29 dicembre al 7 per cento di ieri. L'articolo ...

