Proteste contro il caro bollette in Kazakistan: i manifestanti assaltano il palazzo governativo (video) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’aumento del prezzo della carburante ha innescato una serie di rivolte che hanno trascinato il Kazakistan sull’orlo della guerra civile. Ci sono stati “morti e feriti” durante gli ultimi due giorni di Proteste contro il caro-gas in Kazakistan. Lo ha dichiarato il presidente Kassym-Jomart Tokayev durante un discorso in tv al Paese. “Ci sono stati morti e feriti – ha affermato – la situazione minaccia la sicurezza di tutti gli abitanti di Almaty (la capitale finanziaria del Kazakistan ed epicentro delle Proteste, ndr) e non può essere tollerata”. Tokayev, che non ha fornito un bilancio delle violenze, ha sottolineato che la risposta delle forze di sicurezza contro chi trasgredisce la legge sarà “la più dura possibile”. LEGGI ANCHE Il presidente ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’aumento del prezzo della carburante ha innescato una serie di rivolte che hanno trascinato ilsull’orlo della guerra civile. Ci sono stati “morti e feriti” durante gli ultimi due giorni diil-gas in. Lo ha dichiarato il presidente Kassym-Jomart Tokayev durante un discorso in tv al Paese. “Ci sono stati morti e feriti – ha affermato – la situazione minaccia la sicurezza di tutti gli abitanti di Almaty (la capitale finanziaria deled epicentro delle, ndr) e non può essere tollerata”. Tokayev, che non ha fornito un bilancio delle violenze, ha sottolineato che la risposta delle forze di sicurezzachi trasgredisce la legge sarà “la più dura possibile”. LEGGI ANCHE Il presidente ...

Advertising

Tg3web : Kazakistan, almeno 200 persone arrestate e decine di poliziotti feriti durante le proteste contro l'aumento dei pre… - ladyonorato : #Israele frena sulla #quartadose: un trial è in corso, ma visti i lievi sintomi e la rapidissima propagazione della… - antonio3160 : Kazakistan, granate stordenti contro le violenti proteste per l'aumento del gas: il governo si dime…… - kharmakoma : RT @RadioGenova: Kazakistan, cittadini in rivolta contro aumenti dei prezzi. Governo licenziato dal popolo sovrano in sole dieci ore di pro… - MDX_0x0 : RT @RadioGenova: Kazakistan, cittadini in rivolta contro aumenti dei prezzi. Governo licenziato dal popolo sovrano in sole dieci ore di pro… -