Primo tonno dell' anno venduto all' asta a Tokyo | 129mila euro

Ultime Notizie dalla rete : Primo tonno

Agenzia ANSA

dell'anno venduto all'asta al mercato del pesce di Toyosu a Tokyo. Il ristorante Onodera Group si è aggiudicato un esemplare da 211 chili per più di 16 milioni di yen, circa 129mila euro. ...La prima asta didel 2022 si e' svolta al mercato del pesce Toyosu di Tokyo. La catena di ristoranti giapponese "Onodera Group" si e' aggiudicata undi 211 chilogrammi al prezzo piu' alto della giornata: 16,9 milioni di yen, ovvero 146mila dollari. 5 gennaio 2022Milano, 5 gen. (askanews) - Primo tonno dell'anno venduto all'asta al mercato del pesce di Toyosu a Tokyo. Il ristorante Onodera Group si è aggiudicato un esemplare da 211 chili per più di 16 ...TOKYO - Prezzi dei tonni in calo per il terzo anno consecutivo nell'asta di inizio anno al mercato del pesce di Toyosu a Tokyo: l'offerta più alta è stata di 16,88 milioni di yen (circa 133'000 franch ...