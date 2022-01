Prima gradita novità WhatsApp del 2022 per le foto profilo

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Siamo al 5 gennaioed è appena giunta ladell’anno. Gli sviluppatori hanno appena reso disponibile un aggiornamento beta per iPhone del servizio di messaggistica che porta con se un piccolo ma interessante cambiamento, relativo alla visibilità delladegli utenti al momento dell’invio di un messaggio. L’aggiornamento nuovo di zecca è quello siglato come 2.22.1.1. Godono dell’ultimachi ha un device aggiornato a iOS 15. Si tratta, in concreto, della possibilità di visualizzare ladi chi ci invia un messaggio direttamente nel centro notifiche, nel momento esatto della ricezione di una comunicazione. Attualmente accade che, contestualmente alla ...