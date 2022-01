Prezzo benzina: la verde sale a 1,723 euro/l, il gasolio a 1,588 euro/l (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La benzina in modalità self service si è attesta nella media nazionale a 1,723 euro (da 1,720 del precedente monitoraggio), mentre il gasolio è salito a 1,588 euro (da 1,585 euro al litro). In lieve calo solo il Gpl L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Lain modalità self service si è attesta nella media nazionale a 1,723(da 1,720 del precedente monitoraggio), mentre ilè salito a 1,588(da 1,585al litro). In lieve calo solo il Gpl L'articolo proviene da Firenze Post.

