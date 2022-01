Pressione ospedaliera, la Fiaso: “In 7 giorni +25,8% ricoveri, triplicati fra i bambini”. L’Agenas: “Rianimazioni oltre la soglia” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Prosegue l’opera di monitoraggio estesa a 21 strutture ospedaliere e sanitarie – compresi 4 ospedali pediatrici – disseminiate lungo tuto il territori nazionale, da parte della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso). Un report purtroppo prevedibilmente impietoso, vista la vilente recrudescenza di contagi dettati dall’avvento della variante Omicron che, è vero meno pericolosa del Covid originario, ma comunque devastante per effetto della proporzione che vede una determinata percentuale di ricoveri rispetto ad un preciso numero di contagi. La Fiaso: in una settimana ricoveri ospedalieri aumentati del 25,8%, addirittura dell’86% fra gli under 18 anni Dunque, spiegano i tecnici della Fiaso, in questa settimana è stata registrata un ulteriore accelerazione dei ricoveri ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Prosegue l’opera di monitoraggio estesa a 21 strutture ospedaliere e sanitarie – compresi 4 ospedali pediatrici – disseminiate lungo tuto il territori nazionale, da parte della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (). Un report purtroppo prevedibilmente impietoso, vista la vilente recrudescenza di contagi dettati dall’avvento della variante Omicron che, è vero meno pericolosa del Covid originario, ma comunque devastante per effetto della proporzione che vede una determinata percentuale dirispetto ad un preciso numero di contagi. La: in una settimanaospedalieri aumentati del 25,8%, addirittura dell’86% fra gli under 18 anni Dunque, spiegano i tecnici della, in questa settimana è stata registrata un ulteriore accelerazione dei...

Ultime Notizie dalla rete : Pressione ospedaliera Caos quarantene, la Marchesi: 'Pressione enorme, portate pazienza' L'aumento esponenziale dei casi positivi, di dimensioni non immaginabili, così come la pressione ... i tamponi, le visite delle Usca, oltre a garantire assistenza ospedaliera ai pazienti Covid positivi ...

Covid ospedali, Roma al collasso. Nursing Up: "A Tor Vergata la situazione più grave" Anche la Campania sta subendo una pressione ospedaliera molto forte, soprattutto nella zona dell'Irpinia dove le strutture sono al collasso. Anche il Veneto è in sofferenza. con il numero più alto ...

Cresce la pressione ospedaliera ma arriva l'antivirale Molnupiravir San Marino Rtv L'onda lunga delle feste: ospedali sotto pressione in Friuli Nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale nel giro di poco più di una settimana si sono riempiti i posti di Terapia intensiva, saliti dai 10 dell'Antivigilia ai 17 di San Silvestro. In cres ...

Covid, sistema sanitario in affanno: lettera aperta dell’Ausl ai cittadini di Cristina Marchesi* REGGIO EMILIA – Come Direttore Generale dell’Azienda USL sento la necessità di fornire alcune informazioni e considerazioni sulla situazione pandemica attuale nella nostra provin ...

