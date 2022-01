Presidente Kazakhstan promette 'dura' risposta a disordini (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Presidente del Kazakhstan, Kassym - Jomart Tokayev, ha promesso una risposta "dura" ai disordini in corso nel Paese. "Come Presidente, sono obbligato a proteggere la sicurezza e la pace dei nostri ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ildel, Kassym - Jomart Tokayev, ha promesso una" aiin corso nel Paese. "Come, sono obbligato a proteggere la sicurezza e la pace dei nostri ...

fracchio_2 : RT @PierreDBorrelli: Residenza del presidente in fiamme. #Almaty ????#Kazakhstan - _marymason : RT @pieroAlessio: ????Il Presidente del #Kazakhstan ha introdotto lo stato di emergenza nella regione del Mangistau e nella città di Almaty… - Billa42_ : Kazakistan: presidente accetta le dimissioni del governo - civitas_europea : RT @RivLibPopolare: Le proteste in #Kazakistan stanno diventando sempre più violente. I manifestanti hanno dato fuoco alla residenza del Pr… - ArmiDicone : RT @RivLibPopolare: Le proteste in #Kazakistan stanno diventando sempre più violente. I manifestanti hanno dato fuoco alla residenza del Pr… -