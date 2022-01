Presentiamo le innovative soluzioni vita di Coway | tra cui Airmega | al CES 2022

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) LAS VEGAS, 5 gennaio/PRNewswire/Oggi, la coreanaCo. Ltd., "The Best Life Solution Company", ha presentato le sue ultime innovazioni in materia di elettrodomestici ambientali, frutto di anni di ricerca e sviluppo proprietari, al Consumer Electronics Show (CES). In linea con il tema "We innovate for your better life(Innoviamo per unamigliore)", l'esposizione dimette in evidenza le ultime innovazioni dell'azienda in termini di materassi, purificatori d'acqua, purificatori d'aria e bidet. Per coinvolgere il maggior numero di persone da tutto il mondo,presenta prodotti, servizi, zone e altro ancora sul CESBrand Site. Qui gli ospiti possono godersi l'evento con contenuti entusiasmanti, tra cui ...