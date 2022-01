Pregliasco: “Picco dei contagi verso la fine di gennaio, rischiamo 200mila casi. Vaccino? Diventerà appuntamento annuale” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Vedremo un Picco che io temo si sposterà come minimo verso la fine del mese di gennaio“. Lo ha detto Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi di Milano, a margine di un convegno Anpas. “Nella previsione prefestiva – ha spiegato – immaginavamo e purtroppo abbiamo centrato l’obiettivo dei 100mila, ma a questo punto potremmo raggiungere anche nel Picco complessivo 200mila casi. La fortuna è che la gran quota di vaccinati che se non riescono a evitare il Covid comunque la subiscono – e lo stiamo vedendo come dimostrazione di efficacia – in modo del tutto irrisorio, praticamente asintomatico”. E sulla vaccinazione: “Io credo che la vaccinazione Covid Diventerà un appuntamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Vedremo unche io temo si sposterà come minimoladel mese di“. Lo ha detto Fabrizio, virologo e direttore sanitario dell’Ospedale Galeazzi di Milano, a margine di un convegno Anpas. “Nella previsione prefestiva – ha spiegato – immaginavamo e purtroppo abbiamo centrato l’obiettivo dei 100mila, ma a questo punto potremmo raggiungere anche nelcomplessivo. La fortuna è che la gran quota di vaccinati che se non riescono a evitare il Covid comunque la subiscono – e lo stiamo vedendo come dimostrazione di efficacia – in modo del tutto irrisorio, praticamente asintomatico”. E sulla vaccinazione: “Io credo che la vaccinazione Covidun...

