Positivi Covid, ricoverati, terapia intensiva, morti: ecco il confronto tra vaccinati e non vaccinati (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’Istituto superiore di sanità (Iss) ha segnalato un netto aumento dell’incidenza settimanale a livello nazionale. L’incidenza è in aumento in tutte le fasce di età, in particolare nella popolazione... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 6 gennaio 2022) L’Istituto superiore di sanità (Iss) ha segnalato un netto aumento dell’incidenza settimanale a livello nazionale. L’incidenza è in aumento in tutte le fasce di età, in particolare nella popolazione...

Advertising

sscnapoli : ?? In seguito al giro di tamponi effettuato questa mattina al gruppo squadra è emersa la positività al Covid-19 di A… - AntoVitiello : AC #Milan comunica che, in seguito ai controlli fatti sul gruppo squadra, tre giocatori sono risultati positivi al… - MediasetTgcom24 : Covid, media: Australia richiama in servizio infermieri positivi #covid - pippoct1 : RT @sarasarli: #Draghi non chiude niente e il paese che si chiude da solo Voli cancellati,treni a singhiozzo,negozi bar ristoranti albergh… - RosaniFlavia : RT @autocostruttore: Focolai Covid: Verona e Udinese boom di contagi, 15 giocatori positivi. Serie A nel caos. A rischio anche Salernitana-… -