Polizia Stradale, in Bergamasca 3 multe al giorno per uso del telefono alla guida (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Bergamo. È tempo di consuntivo e anche quest'anno la Polizia Stradale di Bergamo, specialità della Polizia di Stato, tira le somme delle attività svolte nel 2021. Sono state 4.893 le pattuglie impiegate nella vigilanza Stradale durante tutto il 2021 dalla Polizia Stradale Bergamasca, con 30.040 controlli di persone contestando 26.365 infrazioni al Codice della Strada. Le violazioni per eccesso di velocità sono state 3.327, sono state ritirate 897 patenti di guida e 514 carte di circolazione. I punti patente decurtati sono stati 45.769. I conducenti controllati con etilometro e precursori sono stati 5.355, di cui 499 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida ...

