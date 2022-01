(Di mercoledì 5 gennaio 2022)sonospazi espositivi e in tutti i padiglioni si stanno montando glie le strutture per i servizi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

FirenzePost : Pitti Uomo e Bimbo: apre l’11 gennaio, molte collezioni già negli stand, e lavori vanno avanti - siciliafeed : Cucinelli rinuncia a Pitti Uomo, troppi contagi - infoitcultura : Brunello Cucinelli non parteciperà a Pitti uomo - - infoitcultura : 'Troppi contagi': Brunello Cucinelli rinuncia a Pitti Uomo - statodelsud : Cucinelli rinuncia a Pitti Uomo, troppi contagi -

Ultime Notizie dalla rete : Pitti Uomo

... con queste parole Brunello Cucinelli ha annunciato l'ennesima disdetta nel mondo della moda: la maison non prenderà parte al prossimo. 'L'attuale andamento dei contagi - spiega una nota - ...A causa dell'incremento dei contagi, per motivi precauzionali, la maison Brunello Cucinelli non prenderà parte al prossimo. "L'attuale andamento dei contagi - spiega una nota - ha spinto la Casa di Moda ad una decisione sofferta ma ritenuta indispensabile: non partecipare al prossimoche si terrà a ...La quarta ondata di Covid non interrompe il lavoro dell'industria della moda, nonostante l'assenza di alcune importanti firme e di molta stampa straniera: dalla prossima settimana tornano Pitti Uomo e ...L’imprenditore ha deciso di saltare il salone della moda di gennaio. L’ad Napoleone non si scompone: "Fortezza sicura, si va avanti" ...