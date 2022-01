Pippo Fava ucciso 38 anni fa a Catania | Assostampa ricorda il suo impegno

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Consiglio regionale dell’siciliana hato ieri serain un agguato, 38fa, la sera del 5 gennaio 1984, nei pressi del Teatro Stabile di, 59, direttore de “I siciliani”, assassinato da Cosa nostra, era impegnato daa denunciare le collusioni che legavano imprenditori, politici e mafiosi nella città in cui first appeared on il Mattino di Sicilia.

Come ogni anno I Siciliani giovani decidono di ricordare Giuseppe, nella data della sua uccisione da parte della mafia, il 5 gennaio di 38 anni fa, lavorando. L'emergenza sanitaria ci impedisce anche quest'anno di tenere un corteo nella città di Catania. Alle ...Trentotto anni fa veniva assassinato a Catania, il giornalista e scrittore, fondatore del mensile "I Siciliani", ucciso in un agguato mafioso la sera del 5 gennaio 1984, dinanzi all'ingresso del teatro Stabile di Catania: era andato a ...