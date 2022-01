Pioggia | vento | neve | la Befana porta il freddo nel weekend

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Una perturbazione fredda di origine nord Europea si appresta a interessare l’Italia con precipitazioni via via più forti, successivamente farà irruzione aria artica su tutta l’Italia. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che nelle prossime ore piogge diffuse dal Nordovest (soprattutto Liguria e Lombardia) si porteranno verso il Nordest dove si formerà un vortice ciclonico. Nel corso della sera e notte la bassa pressione attirerà venti violenti di Bora e poi Grecale aggravando ulteriormente la situazione meteo su Friuli Venezia Giulia, Veneto ed Emilia Romagna. Lascenderà copiosa su tutte le Dolomiti e le Alpi orientali anche in valle, mentre potrebbe fare la sua comparsa anche sulle pianure del Nordest, accompagnata dai venti forti. La perturbazione si estenderà anche alla Toscana, all’Umbria e a tratti pure sul Lazio. Nel giorno dell’Epifania l’Italia sarà ...

SeaWatchItaly : Vento e pioggia colpiscono la #SeaWatch3. Tra le 440 persone a bordo ci sono molti bambini e minori.

...9 Gennaio eccezionalmente nevicherà la sera dopo le 23 a Rimini con venti di maestrale scuro (...ombra invece il Piemonte e la Valle d'Aosta dove ci aspettiamo delle pioviggini e qualche...Al sud: qualchein Sicilia e sui settori ionici. Domenica nuova perturbazione con neve diffusa sulle coste adriatiche. {} #_intcss0{display: none;}LIGURIA - Forti raffiche di vento, che toccheranno anche i 150 chilometri orari. Le particolari criticità saranno sui versanti e sulle valli esposte. Anche per domani sono previste raffiche superiori ...Due terzi del legname distrutto è stato recuperato e venduto. Non mancano le storie di tenacia e creatività, come quella che riguarda i tre giovani fondatori della startup VAIA, basata in Trentino. Fe ...