Pillola anti covid Merck in Italia: come funziona, cos'è (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Pillola anti covid di Merck, è partita ieri la distribuzione alle regioni del molnupiravir per un totale di 11.899 confezioni da 40 pillole. Ma come funziona, quali sono gli effetti collaterali, cos'è e a chi è destinato? Il molnupiravir – ricorda l'Aifa – è un antivirale orale, autorizzato per una distribuzione in condizioni di emergenza con decreto del ministero della Salute del 26 novembre scorso, il cui utilizzo è indicato entro 5 giorni dall'insorgenza dei sintomi. La durata del trattamento, che consiste nell'assunzione di 4 compresse da 200 milligrammi 2 volte al giorno, è di 5 giorni. La determinazione Aifa relativa alle modalità di utilizzo è stata pubblicata il 29 dicembre sulla Gazzetta ufficiale ed è diventata efficace dal 30 dicembre.

