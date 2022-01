Pillola anti Covid: il farmaco arriva al Meyer. "Prima fornitura per pazienti fragili" (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Firenze, 5 gennaio 2022 - arrivate all'ospedale Meyer di Firenze le prime dosi dell' antivirale per il trattamento del Covid , distribuite dalla struttura commissariale del generale Figliuolo. La ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Firenze, 5 gennaio 2022 -te all'ospedaledi Firenze le prime dosi dell'virale per il trattamento del, distribuite dalla struttura commissariale del generale Figliuolo. La ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Arriva in Italia la pillola anti-Covid di Merck. Il farmaco è stato autorizzato dall'Aifa nei giorni scorsi e da og… - Corriere : In Italia da oggi la prima pillola contro il Covid: ecco chi può usarla - MediasetTgcom24 : Da oggi distribuita alle Regioni la pillola anti-Covid di Merck #Merck - MInghingolo : RT @ImolaOggi: Pillola anti covid Merck, Bassetti: costa 700 euro al giorno, non è per tutti (la cura SOLO per chi si ammala è costosa, i m… - FrankCo91030789 : 'Pillola anti-Covid è svolta. Ma non è per tutti...' -