Piccola Lady film stasera in tv 5 gennaio: cast, trama, streaming (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Piccola Lady è il film stasera in tv mercoledì 5 gennaio 2022 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Piccola Lady film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Die kleine Lady GENERE: Drammatico ANNO: 2012 REGIA: Gernot Roll cast: Christiane Horbiger, Veronica Ferres, Stefania Rocca, Philippa Schoene PAESE: Austria, Germania DURATA: 99 Minuti Piccola Lady film stasera in tv: trama Sul finire del XIX secolo, la ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022)è ilin tv mercoledì 52022 in onda in seconda serata su Rai 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Die kleineGENERE: Drammatico ANNO: 2012 REGIA: Gernot Roll: Christiane Horbiger, Veronica Ferres, Stefania Rocca, Philippa Schoene PAESE: Austria, Germania DURATA: 99 Minutiin tv:Sul finire del XIX secolo, la ...

Advertising

SMSNEWSOFFICIAL : Su Rai 1 in seconda serata il film “Piccola Lady” di Gernot Roll - LucCarmela : RT @nenexgiusy: 'no ma la camera è piccola, c'è solo il letto, un cartonato di lady gaga e un semaforo' michele bravi sei vita - hugmenaliii : RT @nenexgiusy: 'no ma la camera è piccola, c'è solo il letto, un cartonato di lady gaga e un semaforo' michele bravi sei vita - Spilla_trice : RT @nenexgiusy: 'no ma la camera è piccola, c'è solo il letto, un cartonato di lady gaga e un semaforo' michele bravi sei vita - _R3PUT4T10N : RT @nenexgiusy: 'no ma la camera è piccola, c'è solo il letto, un cartonato di lady gaga e un semaforo' michele bravi sei vita -