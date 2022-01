Piazza della Libertà, ecco il furbetto del parcheggio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Fatta la legge, trovato l’inganno… Seppure metaforicamente, la regola tutta italiana ha trovato puntuale applicazione nei pressi di Piazza e parcheggio della Libertà. Seppure nella grande area coperta siano disponibili 580 stalli (mai, da quando è stata aperta, c’è stato il sold-out) qualcuno ha pensato bene di… inventarsi il posto. Guardando bene la foto si comprende lo stratagemma usato dal furbo automobilista. Percorsa la lunga rampa di immissione al parcheggio, giunta al bivio l’auto invece di imboccare l’entrata, si è diretta verso la strada di uscita. Pochissimi metri più avanti, nei pressi del nuovo parco giochi, vi è l’incrocio con la rampa proveniente da Molo Manfredi e non utilizzabile in quanto l’accesso è chiuso nei pressi della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Fatta la legge, trovato l’inganno… Seppure metaforicamente, la regola tutta italiana ha trovato puntuale applicazione nei pressi di. Seppure nella grande area coperta siano disponibili 580 stalli (mai, da quando è stata aperta, c’è stato il sold-out) qualcuno ha pensato bene di… inventarsi il posto. Guardando bene la foto si comprende lo stratagemma usato dal furbo automobilista. Percorsa la lunga rampa di immissione al, giunta al bivio l’auto invece di imboccare l’entrata, si è diretta verso la strada di uscita. Pochissimi metri più avanti, nei pressi del nuovo parco giochi, vi è l’incrocio con la rampa proveniente da Molo Manfredi e non utilizzabile in quanto l’accesso è chiuso nei pressi...

