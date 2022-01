Piatek torna in Italia: “Accordo raggiunto col nuovo club” (Di giovedì 6 gennaio 2022) Piatek è ormai ad un passo dal ritorno in Italia: secondo Di Marzio, Fiorentina e Herta Berlino hanno l’Accordo per il suo passaggio in viola La Fiorentina non vuole fermarsi al colpo Ikoné. I viola non vogliono lasciare nulla di intentato per raggiungere l’Europa. La squadra di Rocco Commisso è partita forte con Vincenzo Italiano Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 6 gennaio 2022)è ormai ad un passo dal ritorno in: secondo Di Marzio, Fiorentina e Herta Berlino hanno l’per il suo passaggio in viola La Fiorentina non vuole fermarsi al colpo Ikoné. I viola non vogliono lasciare nulla di intentato per raggiungere l’Europa. La squadra di Rocco Commisso è partita forte con Vincenzono Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

CB_Ignoranza : Così, de botto, Piatek ha appena raggiunto l’accordo con la Fiorentina. Il Pistolero torna in Serie A, ma non al Ge… - simoviola88 : RT @CB_Ignoranza: Così, de botto, Piatek ha appena raggiunto l’accordo con la Fiorentina. Il Pistolero torna in Serie A, ma non al Genoa.… - paoloangeloRF : Piatek torna in Serie A: è fatta con la Fiorentina - paoloangeloRF : Piatek torna in Serie A: è fatta con la Fiorentina - gianmilan76 : RT @CB_Ignoranza: Così, de botto, Piatek ha appena raggiunto l’accordo con la Fiorentina. Il Pistolero torna in Serie A, ma non al Genoa.… -