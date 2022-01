Pianura, calci e pugni alla moglie per soldi: arrestato marito violento (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’uomo finito in manette a Pianura aveva aggredito e minacciato la moglie chiedendo denaro, probabilmente per acquistare stupefacenti. I carabinieri di Pianura hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia ed estorsione un 31enne. Ha aggredito e minacciato la moglie chiedendo denaro, probabilmente per acquistare stupefacenti. Quando i militari sono intervenuti la donna ha raccontato di episodi Leggi su 2anews (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’uomo finito in manette aaveva aggredito e minacciato lachiedendo denaro, probabilmente per acquistare stupefacenti. I carabinieri dihannoper maltrattamenti in famiglia ed estorsione un 31enne. Ha aggredito e minacciato lachiedendo denaro, probabilmente per acquistare stupefacenti. Quando i militari sono intervenuti la donna ha raccontato di episodi

