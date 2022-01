Perché Trump è pazzo di Orbán (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma. Donald Trump ha un punto di riferimento ideologico molto lontano rispetto agli Stati Uniti e soprattutto molto piccino, se si pensa che lui, Trump, è stato il presidente della nazione più potente del mondo e l’altro, il suo punto di riferimento, è il premier di uno stato con meno di dieci milioni di abitanti: l’Ungheria. Trump ammira oltremodo Viktor Orbán, il quale se c’è una cosa che ha saputo fare molto bene – oltre a guidare l’involuzione democratica del suo paese – è proprio contare a dismisura, saper sfruttare ogni situazione, ogni angolo, ogni particolare per far sentire la sua influenza. Orbán quest’anno si gioca il suo quarto mandato consecutivo e dietro di sé ha una serie di macerie: ha buttato giù lo stato di diritto del suo paese, ha cercato di trascinare l’Unione europea in una ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma. Donaldha un punto di riferimento ideologico molto lontano rispetto agli Stati Uniti e soprattutto molto piccino, se si pensa che lui,, è stato il presidente della nazione più potente del mondo e l’altro, il suo punto di riferimento, è il premier di uno stato con meno di dieci milioni di abitanti: l’Ungheria.ammira oltremodo Viktor, il quale se c’è una cosa che ha saputo fare molto bene – oltre a guidare l’involuzione democratica del suo paese – è proprio contare a dismisura, saper sfruttare ogni situazione, ogni angolo, ogni particolare per far sentire la sua influenza.quest’anno si gioca il suo quarto mandato consecutivo e dietro di sé ha una serie di macerie: ha buttato giù lo stato di diritto del suo paese, ha cercato di trascinare l’Unione europea in una ...

