Perché sta tornando a girare «l’audio incriminato della giornalista Rai» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) «La verità arriva, piano piano». Questo è il testo che accompagna un post Facebook da quasi 23mila condivisioni e oltre 306mila visualizzazioni. E lì è pubblicato un video che, in realtà è un audio definito “incriminato” attribuito a una presunta giornalista Rai. Questo filmato è stato pubblicato su moltissime piattaforme social (da quelle del gruppo Meta a Telegram, passando anche per TikTok, dove avrebbe avuto origine il tutto). Peccato che la verità, invece, sia arrivata veloce veloce: tutto quanto contenuto all’interno di quel video è falso, così come le “attribuzioni” che sono state fatte nel corso degli scorsi mesi. Ma Perché è tornato a circolare proprio in questi giorni? LEGGI ANCHE > La Verità e la «panoramica inedita» della «pandemia dei vaccinati» che non tiene conto delle percentuali Nel filmato (che non ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) «La verità arriva, piano piano». Questo è il testo che accompagna un post Facebook da quasi 23mila condivisioni e oltre 306mila visualizzazioni. E lì è pubblicato un video che, in realtà è un audio definito “” attribuito a una presuntaRai. Questo filmato è stato pubblicato su moltissime piattaforme social (da quelle del gruppo Meta a Telegram, passando anche per TikTok, dove avrebbe avuto origine il tutto). Peccato che la verità, invece, sia arrivata veloce veloce: tutto quanto contenuto all’interno di quel video è falso, così come le “attribuzioni” che sono state fatte nel corso degli scorsi mesi. Maè tornato a circolare proprio in questi giorni? LEGGI ANCHE > La Verità e la «panoramica inedita»«pandemia dei vaccinati» che non tiene conto delle percentuali Nel filmato (che non ...

