Perché le scarpette di Cenerentola non sono di vetro (e perché ci abbiamo creduto) (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La scarpetta più famosa di sempre, simbolo eterno dei Classici Disney, in realtà non era di vetro né tantomeno di cristallo. Esistono centinaia di versioni della fiaba di Cenerentola, la più antica delle quali risale all’antico Egitto. Secondo Charles Perrault, che scrisse la versione della storia che noi tutti conosciamo, le magiche scarpette date in dono a Cenerentola dalla Fata Madrina erano di vair, un tipo di pelliccia grigia e bianca molto pregiata solitamente indossata dai reali e dagli alti dignitari nel Medioevo. Data la somiglianza dei termini vair e verre (ossia ‘vetro’ in francese), le versioni della fiaba successive a quella di Perrault devono aver fatto un po’ di confusione passando a una traduzione all’altra. D’altronde, già a Honoré de Balzac era venuto il dubbio: come è possibile che ... Leggi su robadadonne (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La scarpetta più famosa di sempre, simbolo eterno dei Classici Disney, in realtà non era diné tantomeno di cristallo. Esistono centinaia di versioni della fiaba di, la più antica delle quali risale all’antico Egitto. Secondo Charles Perrault, che scrisse la versione della storia che noi tutti conosciamo, le magichedate in dono adalla Fata Madrina erano di vair, un tipo di pelliccia grigia e bianca molto pregiata solitamente indossata dai reali e dagli alti dignitari nel Medioevo. Data la somiglianza dei termini vair e verre (ossia ‘’ in francese), le versioni della fiaba successive a quella di Perrault devono aver fatto un po’ di confusione passando a una traduzione all’altra. D’altronde, già a Honoré de Balzac era venuto il dubbio: come è possibile che ...

Advertising

infoitsalute : Perché le scarpette di Cenerentola non sono di vetro (e perché ci abbiamo creduto) - andreagagliotta : @80AirasoR80 @SParthenope @sscnapoli @Lor_Insigne @FabianRP52 Perché si china spesso a lucidargli le scarpette ... Semplice - carloemme50 : @ENobili Eviterò scarpette di cristallo perché, hai visto mai, dovessi correre via a mezzanotte non vorrei poi nascessero complicazioni - ItsFearless : @SoMarzius Io vorrei prendermi un paio di scarpe/stivaletti invernali perché sono in giro con delle scarpette estive ma non ho idee - mmmessjj : RT @this_isme_22: E niente...passeranno gli anni ma non smetterò mai di chiedermi perché tutto è tornato alla normalità ma le scarpette no??… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché scarpette PSV Eindhoven, UFFICIALE: un centrocampista si ritira a soli 30 anni ...pper, centrocampista olandese del PSV , ha deciso di appendere le scarpette al chiodo all'età di 30 ... Purtroppo non è stato così, anche perché non mi sento a mio agio in questo sistema'.

Forlì. Scarpe rosse sull'albero per dire no alla violenza sulle donne Invito tutti a farsi un selfie diverso dal solito, sotto il grande albero con le scarpette rosse".

L’esilio dorato di Insigne a Toronto: “Come se appendesse le scarpette al chiodo” Sport Fanpage ...pper, centrocampista olandese del PSV , ha deciso di appendere leal chiodo all'età di 30 ... Purtroppo non è stato così, anchenon mi sento a mio agio in questo sistema'.Invito tutti a farsi un selfie diverso dal solito, sotto il grande albero con lerosse".