Per la Rowling mancava solo l’accusa di antisemitismo: i folletti della Gringott come gli ebrei? (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Per Joanne K. Rowling mancava solo l’accusa di antisemitismo ed è puntualmente arrivata. Sia pure come battuta di un comico. Ma il venticello della calunnia ci mette poco a mettersi in moto in tempi in cui i social fanno rimbalzare gli schizzi di fango da un continente all’altro. Insomma la celebrata (un tempo) madre del maghetto più famoso del mondo, Harry Potter, deve vedersela con i fanatici seguaci della cancel culture in salsa progressista: è accusata di transfobia, non si adegua al verbo del gender fluid e ora diventa pure un po’ antisemita. E ciò mentre ancora sono fresche le polemiche sulla mancata partecipazione della Rowling alla reunion tv sui vent’anni della prima pellicola dedicata ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Per Joanne K.died è puntualmente arrivata. Sia purebattuta di un comico. Ma il venticellocalunnia ci mette poco a mettersi in moto in tempi in cui i social fanno rimbalzare gli schizzi di fango da un continente all’altro. Insomma la celebrata (un tempo) madre del maghetto più famoso del mondo, Harry Potter, deve vedersela con i fanatici seguacicancel culture in salsa progressista: è accusata di transfobia, non si adegua al verbo del gender fluid e ora diventa pure un po’ antisemita. E ciò mentre ancora sono fresche le polemiche sulla mancata partecipazionealla reunion tv sui vent’anniprima pellicola dedicata ...

