Per eleggere Berlusconi al Colle | Tajani punta sul Gruppo Misto

«Guai giudiziari? Quali guai? Tutte le vicende di Silvio Berlusconi sono finite con un'assoluzione. E sull'unica sentenza passata in giudicato è acceso il faro della Corte europea dei diritti dell'uomo». Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia a Repubblica spiega che non ci sono ostacoli nella avanzata del Cavaliere verso il Quirinale. E in questo percorso, spiega, «il Gruppo Misto sarà determinante, li abbiamo già contattati. Dalla quarta votazione possiamo farcela». La candidatura ufficiale di Berlusconi arriverà «fra qualche giorno, quando ci sarà il vertice del centrodestra», dice Tajani. «Per noi è il miglior candidato possibile e non è divisivo come dice la sinistra: ogni presidente ha una sua storia, pensiamo a Mattarella, che è stato un autorevole rappresentante della ...

