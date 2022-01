Pensioni e arretrati: novità in arrivo. Ecco come verranno calcolati i nuovi importi e cosa accadrà (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Buone notizie per le Pensioni. I dipendenti pubblici che sono andati in pensione tra il 2019 e il 2021 riceveranno gli arretrati del nuovo contratto della funzione pubblica. come riporta il Giornale.it, nel nuovo contratto si legge che i benefici economici saranno calcolati anche al personale cessato dal servizio ma con diritto alla pensione nel periodo di vigenza del contratto stesso. Per questo motivo, chi è andato in pensione dal 2019 al 2021 avrà diritto sia agli arretrati che al ricalcolo dell’assegno previdenziale e della buonuscita. Aumento delle Pensioni e arretrati Il Messaggero spiega che lo prevede l’articolo 48 dell’accordo che l’Aran, l’Agenzia che tratta per il governo i rinnovi, e i sindacati firmeranno dopo la pre-intesa raggiunta prima di Natale. A ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Buone notizie per le. I dipendenti pubblici che sono andati in pensione tra il 2019 e il 2021 riceveranno glidel nuovo contratto della funzione pubblica.riporta il Giornale.it, nel nuovo contratto si legge che i benefici economici sarannoanche al personale cessato dal servizio ma con diritto alla pensione nel periodo di vigenza del contratto stesso. Per questo motivo, chi è andato in pensione dal 2019 al 2021 avrà diritto sia agliche al ricalcolo dell’assegno previdenziale e della buonuscita. Aumento delleIl Messaggero spiega che lo prevede l’articolo 48 dell’accordo che l’Aran, l’Agenzia che tratta per il governo i rinnovi, e i sindacati firmeranno dopo la pre-intesa raggiunta prima di Natale. A ...

