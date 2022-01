Pensioni, arrivano aumenti (da 25 euro in su) per 200mila bergamaschi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È scattata la rivalutazione dell’1,7% degli assegni per l’aumento dei prezzi: interessati tanti bergamaschi. Si parte da 25 euro in più al mese. Buone notizie anche per le tasse grazie al taglio dell’Irpef. Soddisfatti i sindacati. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 5 gennaio 2022) È scattata la rivalutazione dell’1,7% degli assegni per l’aumento dei prezzi: interessati tanti. Si parte da 25in più al mese. Buone notizie anche per le tasse grazie al taglio dell’Irpef. Soddisfatti i sindacati.

