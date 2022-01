Partono gli sms sbagliati, prima negativi poi postivi: è caos tamponi nella Asl Roma 6 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Roma – prima negativi, poi positivi. E viceversa. E’ il caos nelle cittadine del litorale a sud di Roma e nell’area dei Castelli Romani dopo che la Asl Roma 6, in queste ore, ha fatto sapere, tramite un post sui suoi canale social, di un grave “disservizio”: “Causa guasto ai sistemi informatici sono stati inviati sms non attendibili. Ci scusiamo per i disagi”. E ora rischia di andare in tilt il sistema di tracciamento con centinai di tamponi, rapidi e molecolari, che risulterebbero inattendibili. poiché ad andare in tilt sarebbe stato proprio il sistema di refertazione dei tamponi. Ma il problema è più grande: a molti, stando ai commenti dei residenti, sono arrivati messaggi di rettifica, sia ai negativi che ai ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 gennaio 2022), poi positivi. E viceversa. E’ ilnelle cittadine del litorale a sud die nell’area dei Castellini dopo che la Asl6, in queste ore, ha fatto sapere, tramite un post sui suoi canale social, di un grave “disservizio”: “Causa guasto ai sistemi informatici sono stati inviati sms non attendibili. Ci scusiamo per i disagi”. E ora rischia di andare in tilt il sistema di tracciamento con centinai di, rapidi e molecolari, che risulterebbero inattendibili. poiché ad andare in tilt sarebbe stato proprio il sistema di refertazione dei. Ma il problema è più grande: a molti, stando ai commenti dei residenti, sono arrivati messaggi di rettifica, sia aiche ai ...

