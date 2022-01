Parto miracolo al Ruggi, bimba nasce dopo infarto alla mamma (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Era quasi alla 36esima settimana di gravidanza, la giovane donna albanese, che dopo essere stata operata al cuore, in seguito ad un grave infarto, ha Partorito comunque la sua bambina di 2,430 kg. È accaduto, all’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, questa storia incredibile, dal finale lieto, che ha visto una mamma combattiva, affrontare una dura prova prima di mettere al mondo la sua nona figlia. La donna in questione, alla sua sedicesima gravidanza, con nove figli nati e sette aborti subiti, è arrivata in ospedale in condizioni critiche, aveva un infarto cardiaco in corso ed era molto sofferente. È stata sottoposta quindi ad un intervento particolarmente complesso, effettuato ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Era quasi36esima settimana di gravidanza, la giovane donna albanese, cheessere stata operata al cuore, in seguito ad un grave, harito comunque la sua bambina di 2,430 kg. È accaduto, all’AOU San Giovanni di Dio ed’Aragona di Salerno, questa storia incredibile, dal finale lieto, che ha visto unacombattiva, affrontare una dura prova prima di mettere al mondo la sua nona figlia. La donna in questione,sua sedicesima gravidanza, con nove figli nati e sette aborti subiti, è arrivata in ospedale in condizioni critiche, aveva uncardiaco in corso ed era molto sofferente. È stata sottoposta quindi ad un intervento particolarmente complesso, effettuato ...

