Partita del Quirinale, appello di Conte all’unità nel M5S. L’ex premier frena i gruppi parlamentari: non è il momento di fare nomi per il Colle (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Alla vigilia del Consiglio dei ministri chiamato a decidere sulla stretta per il mondo del lavoro, il M5S si schiera contro l’obbligo vaccinale. Che, spiega il suo leader Giuseppe Conte nella congiunta dei gruppi parlamentari, sarebbe “una fuga in avanti”. E, di conseguenza, perplessità sono state espresse su ulteriori restrizioni come l’estensione del Super Green Pass sui luoghi di lavoro (leggi l’articolo). Se ci sono chiusure ci devono essere ristori, ha poi argomentato L’ex premier, favorevole a un nuovo scostamento di bilancio. L’avvocato ha poi richiamato sulla necessità di rafforzare il confronto con il Parlamento, rendendolo partecipe delle scelte da fare. La congiunta è stata convocata sull’emergenza sanitaria ma il Quirinale rimane sullo sfondo. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Alla vigilia del Consiglio dei ministri chiamato a decidere sulla stretta per il mondo del lavoro, il M5S si schiera contro l’obbligo vaccinale. Che, spiega il suo leader Giuseppenella congiunta dei, sarebbe “una fuga in avanti”. E, di conseguenza, perplessità sono state espresse su ulteriori restrizioni come l’estensione del Super Green Pass sui luoghi di lavoro (leggi l’articolo). Se ci sono chiusure ci devono essere ristori, ha poi argomentato, favorevole a un nuovo scostamento di bilancio. L’avvocato ha poi richiamato sulla necessità di rafforzare il confronto con il Parlamento, rendendolo partecipe delle scelte da. La congiunta è stata convocata sull’emergenza sanitaria ma ilrimane sullo sfondo. ...

