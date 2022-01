Parte da Napoli la 37^ campagna oceanografica in Antartide, progetto dell’Università Parthenope (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Partirà venerdì 7 gennaio alla volta dell’Antartide il gruppo di ricerca che Parteciperà alla campagna oceanografica della 37esima spedizione del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra). Il progetto Morsea (Marine Observatory in the Ross Sea) è finanziato dal Mur e coordinato dall’Università Parthenope di Napoli. Il Pnra è gestito dall’Enea per la pianificazione e l’organizzazione logistica e dal Cnr per la programmazione e il coordinamento scientifico. Un progetto che vede la Parthenope protagonista, quest’anno ancora di più poiché il coordinamento scientifico di tuti i progetti di ricerca svolti durante la campagna oceanografica sarà affidato al Prof. Pierpaolo Falco ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Partirà venerdì 7 gennaio alla volta dell’il gruppo di ricerca checiperà alladella 37esima spedizione del Programma Nazionale di Ricerche in(Pnra). IlMorsea (Marine Observatory in the Ross Sea) è finanziato dal Mur e coordinato dall’Universitàdi. Il Pnra è gestito dall’Enea per la pianificazione e l’organizzazione logistica e dal Cnr per la programmazione e il coordinamento scientifico. Unche vede laprotagonista, quest’anno ancora di più poiché il coordinamento scientifico di tuti i progetti di ricerca svolti durante lasarà affidato al Prof. Pierpaolo Falco ...

