Parrucchieri, centri commerciali, banche: cambiano le regole. Il governo decide su super green pass (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono diverse le misure allo studio nella cabina di regia convocata dal governo per valutare nuove misure di contrasto all’ondata di Covid. Sono giorni in cui si è andati ben oltre i 100mila contagi quotidiani e questo fattore (dovuto al dilagare della variante Omicron) sta spingendo l’esecutivo a prendere ulteriori misure per contrastare l’avanzata galoppante della pandemia. Anche perché non sono sicuri i tempi in cui si raggiungerà il picco. Dopo la cabina di regia ci sarà il vertice con le Regioni e infine il Consiglio dei ministri per approvare il nuovo decreto. Sul tavolo misure che riguardano l’obbligo di vaccino per gli over 50 all’estensione del super green pass per altre categorie di lavoratori. Come scrive l’Ansa, gli over 50 potranno andare a lavorare solo con il super ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Sono diverse le misure allo studio nella cabina di regia convocata dalper valutare nuove misure di contrasto all’ondata di Covid. Sono giorni in cui si è andati ben oltre i 100mila contagi quotidiani e questo fattore (dovuto al dilagare della variante Omicron) sta spingendo l’esecutivo a prendere ulteriori misure per contrastare l’avanzata galoppante della pandemia. Anche perché non sono sicuri i tempi in cui si raggiungerà il picco. Dopo la cabina di regia ci sarà il vertice con le Regioni e infine il Consiglio dei ministri per approvare il nuovo decreto. Sul tavolo misure che riguardano l’obbligo di vaccino per gli over 50 all’estensione delper altre categorie di lavoratori. Come scrive l’Ansa, gli over 50 potranno andare a lavorare solo con il...

